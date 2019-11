Wauw! Bekijk de mooiste mistfoto's die jullie maakten in de Achterhoek

Nieuwe zaal MFA de Bult: ‘Ontmoe­tings­ruim­te is impuls voor Vragender dorpsleven’

10:49 VRAGENDER - De nieuwe ontmoetingsruimte bij multifunctionele accommodatie de Bult in Vragender kan een belangrijke impuls geven aan het dorpsleven. Dat zegt secretaris Angelique Tankink van MFA de Bult over de nieuwe zaal van 120 vierkante meter die nu in aanbouw is en midden volgend jaar gereed zal zijn.