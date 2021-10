Wc-water en poep in de Grolse gracht? Onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad zo is

,,Het vermoeden bestaat dat, naast deze bekende pijpen, ook het riool van een aantal woningen in de binnenstad rechtstreeks op de gracht is aangesloten. Door het water in de gracht te verlagen, kunnen we alle aansluitingen opsporen. De pijpen worden vervolgens met geluidstrillingen geïnspecteerd, om te zien hoe ze precies aangesloten zijn.”



Hoe dat in zijn werk gaat, weet Robert Freriks van het Doetinchemse adviesbureau Civicon. ,,Aan de grachtzijde wordt een apparaat in de pijp gestoken dat geluid maakt. Vervolgens wordt in de woning geluisterd of het geluid hier te horen is. Is dat zo, dan bestaat er een rechtstreekse verbinding tussen de woning en de gracht. Deze week worden er veertig van deze aansluitingen onderzocht, omdat we niet weten wat erop is aangesloten. In totaal komen er 73 pijpen op de gracht uit.”