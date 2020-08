We krijgen steeds meer last van waterschaamte, en dat is oké

Alle reden voor dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel de noodklok te luiden met de voorspelling: we hebben maximaal tien jaar om met onorthodoxe (en peperdure) maatregelen in te grijpen. Zoals een pijpleiding vanaf de IJssel, een meer aanleggen, alle kleine natuurgebieden opheffen. Doen we dat niet, dan geven we de Achterhoek op en wordt de regio een woestijnachtig gebied.



Deze onheilstijding was nog niet geland of de voorstellen van Pieper werden neergesabeld door Achterhoekse natuurbeheerders met de kwalificatie ‘wilde ideeën’. Zo is de strijd om het water losgebarsten. Een strijd waarvoor nu nog (?) vooral de kleine verbruiker ter verantwoording wordt geroepen: kort douchen, geen zwembaden vullen, niet sproeien. De grootverbruikers buiten buiten schot. Die mogen miljarden liters drinkwater verbruiken voor een habbekrats. Bijvoorbeeld vervuiler Tata Steel. Die verbruikte vorig jaar 34 miljard liter drinkwater en betaalde 100 euro (!) leidingwaterbelasting. Of neem de landbouwbedrijven met hun riante machtspositie binnen de waterschappen, die in het voorjaar water met een rotgang wegpompen, anders kunnen ze pas later hun akkers op, om in de zomer het restje op te pompen om diezelfde maar dan verdroogde akkers te sproeien. De skippyballen die ze nu voor de duikers in de beken plaatsen om het laatste beetje water vast te houden, zijn een schamel zoenoffer.