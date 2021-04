We kunnen het terras weer op: ‘Al flink wat aanmeldingen gehad’

Naam: Carlijn Kiekebosch

Horeca: De Zwaan, Winterswijk



,,We beginnen met 16 plekken op het eigen terras. Zo snel de woensdagmarkt voor onze deur is opgebroken, breiden we uit naar 50 stoelen.” Carlijn Kiekebosch, mede-eigenaar van restaurant De Zwaan, staat net als haar collega’s te popelen om weer gasten te ontvangen. ,,Het belooft mooi weer te worden, dus we verwachten een vol terras. De 16 plekken die meteen vanaf 12.00 uur beschikbaar zijn, zijn al gereserveerd en op het later op te bouwen deel, zijn ook al stoelen besproken.”



Bij De Zwaan wordt niet met tijdsloten gewerkt. ,,Zo lang mensen het naar hun zin hebben, mogen ze blijven zitten. Dat houdt het ook flexibel.”

Naam: Roy Kappert

Horeca: Stadsbierhuys De Waag, Doesburg



Roy Kappert, eigenaar van De Waag in Doesburg, heeft het terras al zeker een week buiten staan. ,,Voor wat positief sentiment in de stad. Ik heb de luiken laten schilderen zodat de boel er fris uitziet. Ik ben er hartstikke blij mee dat we weer open mogen: er is licht aan het einde van de tunnel. Als we nu open mogen, gooien ze ze ons niet meer dicht. Dat idee heb ik.”



Bezoekers van De Waag, het oudste horecapand van Nederland, kunnen zich melden bij de desk op het terras. ,,Er mogen maar 50 stoelen bezet zijn, dat houden we bij aan de desk”, zegt Kappert. ,,Iedere bezoeker krijgt een menukaart. Er staan er 50 in de bak. Als ze op zijn, zitten we aan het maximum aantal bezoekers. Zoiets als een mandjessysteem in de winkel.”

Naam: Ilse Schutte

Horeca: Markt 5, Next Door, Down Town, Lichtenvoorde



Ilse Schutte van Markt 5, Next Door en Down Town in Lichtenvoorde kijkt uit naar de openstelling. ,,Blij dat er eindelijk weer wat mag, al zijn de gestelde tijden natuurlijk wel heel beperkt.” Schutte en haar team openen daarom in eerste instantie alleen het terras van Markt 5 en het naastgelegen Next Door.



,,Die ruimte is al groot genoeg om 50 gasten te accommoderen en de coronamaatregelen in acht te houden. Het terras van Down Town is wat kleiner, daarnaast zitten we met de personeelsbezetting. Gelukkig hebben we de meeste mensen weten te behouden, maar er zijn er een aantal die van baan gewisseld zijn tijdens de coronacrisis.” Voor de terrassen van Markt 5 en Next Door wordt een reserveringssysteem gehanteerd. ,,We hebben al flink wat aanmeldingen gehad.”

Naam: Juliën Gerritsen

Horeca: Bar & Bistro Jules, Doetinchem



,,Op papier hebben we weinig aan deze versoepeling, maar gevoelsmatig vind ik het echt geweldig. Als we 2 of 3 tafels gevuld krijgen, ben ik al gelukkiger dan het afgelopen half jaar”, steek Juliën Gerritsen van wal. De eigenaar van Bar & Bistro Jules in de Grutstraat opent alleen op zaterdag en zondag, omdat hij verwacht dat veel van zijn gasten doordeweeks werken tijdens de openingstijden.



Hoewel Gerritsen zich normaal minder op het terras, heeft hij voor deze versoepelingen de terrassen van overburen 22-24 Club & Event en Sequoia over. ,,Dan kan ik makkelijk het maximum van 50 gasten halen. Ze moeten wel vooraf reserveren. Die reserveringen druppelen gestaag binnen.”

Naam: Frank Gesthuizen

Horeca: Jan&Jan, Didam

Het terras van Jan&Jan in Didam is net op tijd klaar, nadat het wegens werkzaamheden in het centrum enkele maanden open lag. Eigenaar Frank Gesthuizen is blij dat hij weer gasten mag verwelkomen, maar heeft zware twijfels over het heropenen van de terrassen: ,,Het principe is aardig, maar waarom niet van 10.00 tot 20.00 uur. Dan heb je meer spreiding, omdat niet iedereen met de lunch wil komen.”

Desondanks hoopt Gesthuizen dagelijks 50 mensen te trekken, al had hij er makkelijk 200 kunnen hebben. Reserveren is niet mogelijk bij Jan&Jan. Mensen kunnen langskomen en kijken of er plek is.