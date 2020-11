We stoppen tegenwoordig alles in raadsels

Sinterklaas binnenhalen met duizenden kinderen: onmogelijk. Daarom bedachten ze Zwalk als plaats van aankomst. Een schitterende woordvondst van het Sint-team.



Waar zou dat liggen? Zalk, ligt te veel voor de hand. Ik ken het, van vakantie, een Hollandser plaatsje kun je niet bedenken. Prachtig aan de IJssel, kleine klinkerstraatjes, lage huisjes. Swiebertje alom.



Ergens aan zee? Is Zijne Heiligheid nog nooit aan land gegaan. Te hoge golven. Nee, zou Zwalk ergens in de Liemers liggen? Twee rivieren, talloze plaatsjes. Laat ons raden. Tolkamer? Kan. Waarschijnlijk? Nee, dooie boel. Wist u dat er ooit een Pannerden-West was?



Op de Doornenburgse kant lag dat. Daar kan Sint zich schuil houden in het fort. Weinig comfortabel. Het Looveer ligt in the middle of nowhere. Geen optie. Gaan we rechtsaf de IJssel op. Lathum en Giesbeek hebben uitgebreide jachthavens. Je verdwaalt er makkelijk.



In Giesbeek kan de Sint Pools eten. Zou hij dat lusten? Doesburg is interessant maar daar loopt hij in de kijker. Ooit stapte hij in Westervoort aan wal. Dat zou weer kunnen. Van de veerstoep stilletjes naar het grote huis op de dijk en dan ’s nachts het achterland in. Is veel voor te zeggen.



In het slaapdorpje kun je anoniem blijven. Weinig vuurwerk, zeker dit jaar. Pas op: voor oude kindervrienden is het er levensgevaarlijk. Wegwezen. Naar Elburg.