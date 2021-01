Webinar SKB over urine- en ontlastingsverlies na zwangerschap en/of tijdens sporten

WINTERSWIJK - Een webinar over een ‘moeilijk’ onderwerp: Streekziekenhuis Koningin Beatrix maakt van de nood een deugd door een reguliere voorlichtingsavond online te houden. De SKB Legt Uit-voorlichtingsavond over urine- en of ontlastingsverlies wordt gehouden via de applicatie Zoom en je kunt daar ook anoniem aan meedoen en vragen stellen.

Donderdag 28 januari vindt dit eerste SKB Legt Uit in de vorm van een webinar plaats. Urine- en ontlastingsverlies na zwangerschap en/of tijdens sporten of bijvoorbeeld tijdens seks is een onderwerp waarover weinig mensen gemakkelijk praten. Toch is er vaak wat aan te doen.

Tijdens de informatieavond vertelt gynaecoloog Mark van de Gaast over bekkenbodemproblemen die kunnen ontstaan na een zwangerschap en wat hieraan te doen is. Daarna geeft bekkenfysiotherapeut Elles Zents van praktijk VersGras praktische adviezen ten aanzien van klachten na de bevalling. Zoals tips bij urine- of ontlastingsverlies tijdens sporten, seks en andere activiteiten.

Anoniem

Tot slot vertelt continentieverpleegkundige Nancy Berentsen over hulpmiddelen bij urine- of ontlastingsverlies en de vergoedingen door de zorgverzekering. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het (anoniem) stellen van vragen. Deelnemers die zich aanmelden, krijgen per e-mail meer informatie over het volgen van een webinar via Zoom. Mensen kunnen anoniem deelnemen.

Het webinar duurt donderdag 28 januari van 19.30 tot 21.00 uur; opgeven kan tot 27 januari via www.skbwinterswijk.nl/agenda. Meedoen is gratis.

Volledig scherm Incontinentie is voor mannen en vrouwen een bron van schaamte. © Getty Images