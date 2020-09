Wedstrijdbad Rozengaarde in Doetinchem bijna weer open

Fietser buiten bewustzijn na harde val op stoeprand

23 september DOETINCHEM - Een fietser is woensdag aan het begin van de avond zwaargewond geraakt toen hij ten val kwam op de Eduard Schilderinkstraat in Doetinchem en met zijn hoofd de stoeprand raakte. De man is met een flinke hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.