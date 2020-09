Wedstrijdverslagen amateurvoetbal clubs Achterhoek

video Help, ons monumenta­le groen verdroogt! Wereldbe­roemd landgoed bij Vorden in grote problemen

26 september Drie warme en droge zomers op rij zijn funest voor de 1400 groene rijksmonumenten in Nederland, zoals De Wiersse bij Vorden. Gelegen op één van de droogste plekken in Nederland levert het groen op het Achterhoekse landgoed - wereldberoemd om zijn fraaie tuin - een gevecht op leven en dood. Ingrijpen is onvermijdelijk, maar verre van eenvoudig. ,,Als er niets verandert, kunnen we de tuinen niet open houden.”