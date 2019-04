Weekmarkt Lichtenvoorde viert nieuwe plek met muziek en knutselmiddag

De kramen moeten de Dijkstraat verlaten omdat hier woonhuizen komen. Toch is Benno Nobbenhuis van de markt in Lichtenvoorde wel positief over de verhuizing. ,,We hebben er vroeger al gestaan en nu mogen we weer terug.’’



De gemeente Oost Gelre laat in een toelichting ook weten dat de nieuwe locatie van de markt ‘uniek is vanwege de positieve wisselwerking tussen marktkooplieden en winkeliers’. De nieuwe opzet zal volgens de ondernemers en de marktcommissie zorgen voor een ‘boost’ van het centrum van Lichtenvoorde. Nobbenhuis wil ook graag investeren in deze samenwerking. ,,De detailhandel staat onder druk en wij willen met de markt mensen een reden geven om van de bank af te komen. Daarom zijn we ook bezig om samenwerkingen op te zetten.’’



Toch zal de weekmarkt in Lichtenvoorde niet helemaal afscheid nemen van de Dijkstraat. Een voorwaarde voor de verhuizing van de Markt is dat er rekening wordt gehouden met grote evenementen. Het gaat om bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, de Zomermarkt, kermis en het Oogstfeest. Nieuwe evenementen zullen wel rekening moeten houden met de marktkramen.