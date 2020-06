Wéér afval gedumpt in buitengebied Winterswijk: ‘Om moedeloos van te worden’

De wijkagent maakte maandagmorgen melding van de afvaldump langs de Blankersweg in Kotten. De troep is opgehaald door afvalinzamelaar Rova.



Het is al zeker de zesde keer sinds 4 mei dat Rova gedumpt afval moet ophalen in het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk. Vrijwel altijd ligt de troep op plekken waar amper iemand komt. Daar kunnen mensen dus makkelijk ongezien van hun afval af komen. ,,Het valt me op dat er de laatste tijd een behoorlijke stijging is van afvaldumpingen”, zegt Saris. ,,Het buitengebied van Winterswijk is 131 vierkante kilometer groot, dus daar zijn ook legio mogelijkheden voor.”



Het soort afval is steeds anders. Waar het maandag ging om bouwafval, lagen er vorige week op twee plekken setjes autobanden. Drie weken terug vond de politie dozen met spullen zoals afgewerkte olie, poetslappen en oude auto-onderdelen. En bij ’t Hilgelo lag begin vorige maand allerlei afval en was er zelfs een tent in het water gegooid.