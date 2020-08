Wéér brand in Winterswijkse natuur, vermoeden van brandstichting

,,Het heeft wel even flink gebrand, maar ik schat dat er zo’n tien tot vijftien vierkante meter bos door de brand is beschadigd. Door dat onderzoek hebben we de plek gevonden waar de brand is gevonden.’’



Omdat de brandweer snel aan het werk kon werd ook voorkomen dat de brand zich richting een camping kon verplaatsen.



,,Die ligt maar een paar honderd meter verder. Dat het geen grote brand is geworden, is voorkomen door de snelle melding van omwonenden en het optreden van de brandweer.’’