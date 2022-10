Wéér een autobrand in Doetinchem, buurt verontrust: ‘Er is hier altijd wat’

column Ik wet, ’t is hypocriet um te velange iets in stand te holle woo’k eiges mien hande vanaf heb getrokke

In de ‘Vreugdebode’, ’t parochieblad van de Maria Laetitia parochie las ik een column van penningmeester Thijs Kemperman äöver al die kerksluutinge. Doorin zet hi-j de kerke op een ri-j die in de letste jore allenig al in disse parochie ‘aan de eredienst zijn onttrokken’ en vekoch.

27 oktober