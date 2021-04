Weer een jaar uitstel voor ‘De Freule’ in Steengroeve Theater Winterswijk

WINTERSWIJK - Voor de tweede keer wordt de voorstelling ‘de Freule’ in het Steengroeve Theater Winterswijk verplaatst vanwege corona. De symfonische rockopera zou in augustus worden gehouden, maar schuift nu een jaar door naar augustus 2022.

Delen per e-mail

Het bestuur van Stichting Steengroeve Theater Winterswijk heeft in de afgelopen week besloten tot uitstel omdat er de komende maanden te veel risico's zijn om de grote productie goed voor te kunnen bereiden. De voorbereidingen van de voorstelling duren in totaal ongeveer anderhalf jaar, maar in de laatste maanden ervoor zijn de decorbouwers en kostuumontwikkelaars erg druk, en worden ook de repetities gehouden.

Coronaregels

Door de beperkende maatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis, en de onzekerheid over de snelheid van het vaccinatieprogramma stelt het bestuur dat er de komende maanden te veel risico's en bedreigingen zijn om al deze processen succesvol af te ronden. Daarnaast zijn al de beperkende maatregelen ook niet erg bevorderlijk voor het enthousiasme en de sfeer en dat is volgens het bestuur zeer onwenselijk voor een evenement dat leunt op honderden vrijwilligers.

Regisseur Jasper Verheugd en componist Jan Tekstra hebben speciaal voor het Steengroeve Theater de voorstelling over het leven en de executie van freule Judith van Dorth (1747-1799) geschreven. De freule werd geëxecuteerd door een vuurpeloton in Winterswijk. Ze werd gefusilleerd nadat een militaire rechtbank haar ter dood had veroordeeld vanwege haar openlijke steun aan de verbannen Oranjes en opruiende taal jegens de toenmalige Bataafse republiek.

Hoofdrol

Martin van der Starre is aangetrokken als hoofdrolspeler in de muziektheaterproductie. De rockzanger kruipt in de huid van advocaat Engelbert Crookceus, de geheime minnaar van freule Judith van Dorth, een rol die vertolkt wordt door musicalster Renée van Wegberg. Regisseur Jasper Verheugd noemde de openluchtproductie eerder een symfonische rock opera in de stijl van de Amerikaanse filmmaker Quentin Tarantino.

De kaarten voor de voorstelling blijven gewoon geldig. De voorstelling wordt volgend jaar tussen 8 en 13 augustus gehouden.