Weer een ongeluk op N348 tussen Gorssel en Eefde

Nicolette van Dam heeft geen spijt van nepnieuws over goudjak­hals in Ruurlo

8:22 Nicolette van Dam heeft er geen spijt van dat ze nepnieuws heeft verspreid om de schijnwerper te richten op de teek en de gevolgen van een beet. Niet dat de televisiepresentatrice zelf beschikbaar is om het toe te lichten. Want volgens haar manager Mike Dobbinga zou ze op vakantie zijn. ,,Iedere aandacht die er is om tekenbeten te voorkomen, is geoorloofd'', zegt hij.