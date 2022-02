Weer eigen plek voor Eibergse jongeren, vanaf maart Jimmy’s in kelder kulturhus Het Spieker

Jongerenwerker Veronica Kasteel kan wel dansen, want eindelijk is het dan toch gelukt om een ruimte te vinden waar veel Eibergse jongeren tussen de 12 en 27 jaar zo’n behoefte aan hebben. Een plek om te chillen, te kletsen, samen iets te ondernemen of elkaar te helpen. „Zo’n driekwart jaar geleden kwam er een groep jongeren bij me. Ze vroegen of er niet een Jimmy’s in Eibergen kon komen”, vertelt Kasteel, die ruim drie jaar geleden aan de wieg van de Jimmy’s in Berkelland stond. Een landelijk concept, dat in Berkelland voor het eerst gestalte kreeg aan de Voorstad in Borculo en een klein halfjaar later aan de Bergstraat in Neede.