Weer extra ijsbanen open, dit keer in Zieuwent, Steenderen, Lievelde en Varsseveld

De baan in Zieuwent aan de Zegendijk is vandaag voor het eerst open. Vanmiddag kan er vanaf 13 uur geschaatst worden in Steenderen. De schaatsbaan in Varsseveld gaat om 14 uur open. Ook op de baan in Ruurlo kan vandaag voor het eerst geschaatst worden, terwijl de ijzers in Lievelde vanavond tussen 18.00 en 21.30 uur ondergebonden kunnen worden.