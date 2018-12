Weer hennepplantage in Hummelo; burgemeester sluit schuur voor 6 maanden

Al eerder was in de betreffende schuur een hennepplantage aangetroffen. De tweede vondst was voor de burgemeester de bekende druppel. Op basis van de Opiumwet kan de burgemeester harder optreden tegen soft- en harddrugs in panden en besluiten de panden tijdelijk te sluiten. Het is voor het eerst dat Besselink gebruik heeft gemaakt van deze wet om een pand in Bronckhorst tijdelijk te sluiten vanwege de vondst van drugs.