Weer leerling Staring College positief getest: vier klasgenoten in quarantaine

Eerder deze maand werd al een vwo-leerling in de bovenbouw van het Staring College in Lochem positief getest. Na contact-onderzoek door de GGD moesten vijftien medeleerlingen in quarantaine. Dinsdag kreeg een personeelslid van het Staring College ook te horen besmet te zijn met het virus. Er was geen contact geweest met leerlingen, alleen een collega moest in quarantaine.