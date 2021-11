Weer plekje zoeken achter hek om naar sportend kind te kijken: preses DVV en FC Winterswijk totaal verrast

Geen publiek bij amateurvoetbalwedstrijden en -trainingen. Niet bij de senioren en ook niet bij de jongste jeugd. De aangescherpte coronamaatregelen zorgen voor onbegrip bij voetbalclubs in de Achterhoek en Liemers. FC Winterswijk-voorzitter Gerrit te Kolste snapt ook niet waarom publiek buiten de poorten van het sportpark moet blijven. ,,Waar gaat dit over? Vooral bij de jeugdwedstrijden is het totaal niet moeilijk om afstand van elkaar te houden. Ruimte genoeg en je staat lekker in de buitenlucht.”

Te Kolste vindt het verbod op publiek bij amateursport niet uit te leggen. ,,Ook niet bij ons eerst team. Dan komt er best wat volk, maar wij hadden met hulp van vrijwilligers best iets kunnen doen. En had alleen de kantine op slot gedaan, daar had ik mee kunnen leven. Maar dit vind ik echt heel gek.”

Voorzitter Frank Dellemann van DVV in Duiven is het helemaal eens met Te Kolste. ,,Waarom nu weer. Voetballen in de buitenlucht is gezond. En dat plukje ouders langs de zijlijn, zal dat nu het probleem zijn? Echt niet”, moppert hij.

Zowel Dellemann als Te Kolste ziet ze alweer staan: ouders aan de andere kant van het hek. Pa en ma die de verrichtingen van hun zoon of dochter willen volgen. ,,Onze jeugd voetbalt veelal op het hoofdveld en daar staat een tribune voor. Voor ouders wordt het weer een uitdaging”, zegt Te Kolste.

Deze zaterdag zijn de ouders nog welkom, vanaf zondag minimaal drie weken niet. Dellemann zucht: ,,Dan worden de kinderen weer afgezet en opgehaald bij het hek. Daar staan de ouders dan met elkaar te babbelen. Ja, ik snap dat wel. Arme mensen. En de winter komt eraan.”

Het is niet de eerste keer dat publiek niet welkom is op de amateursportparken. Een jaar geleden waren de sportvelden ook een periode verboden terrein voor ouders en grootouders. Een aantal weken kon er zelfs helemaal niet gesport worden vanwege corona-uitbraak in Nederland.