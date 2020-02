Weer verdacht postpakket, nu in Achterhoekse Neede

Bewoners Woldenburg­se­weg in Netterden krijgen geen schadever­goe­ding voor geluid windmolens

10:57 Bewoners van de Woldenburgseweg in Netterden krijgen geen planschadevergoeding vanwege het geluid van zes windturbines in hun buurt. Dat besliste de Raad van State deze week in de rechtszaak van Marc Hettinga en Sandra Epping tegen de gemeente Oude IJsselstreek. Zij zeggen dat hun woning flink in waarde is gedaald door de bouw van windpark Netterden-Azewijn.