Weg tussen Wehl en snelweg A18 twee weken dicht voor onderhoud

Lisa ontdekte bij toeval dat haar overgroot­opa fout was in de oorlog: ‘Ik hoorde ze achter mijn rug om praten’

ARNHEM/RUURLO - ,,Alsjeblieft, wil je de achternaam van mijn (over-)grootvader niet in de krant zetten? Het is een weinig voorkomende, en dus herkenbare naam. En dan wordt mijn familie in de Achterhoek toch weer over zijn NSB-verleden aangesproken.’’ Lisa Hukker uit Arnhem maakt momenteel een documentaire over een groot familiegeheim.

3 mei