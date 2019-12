Weggeefwinkel in Eibergen draait om ontmoeten

Hij hoort zeker in het rijtje gebeurtenissen uit het nieuws van het afgelopen jaar die er toe doen: de start van de Weggeefwinkel in Eibergen. In het pand aan de J.W. Hagemanstraat waarin eerder de door vrijwilligers gerunde Wereldwinkel was gevestigd, begon in januari de Weggeefwinkel. Bijna een jaar later heeft de winkel zich dubbel en dwars bewezen, stelt mede-initiatiefnemer Ursula Drexhage.