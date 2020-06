Weggezakte en overwoekerde grensstenen tussen Kotten en Oeding weer zichtbaar

Volgens Johan Toebes is dat gebeurt onder toezicht van zowel het Nederlandse als Duitse kadaster. De historische kring van de buurtschap in Winterswijk heeft als doel om de zichtbaarheid van de grens te bewaren, zodat ook volgende generaties die grens uit het verleden nog kunnen zien. Een groot deel van de grensstenen tussen Nederland en Duitsland is er in 1766 geplaatst. Ze zijn gemaakt van zandsteen uit Bentheim en dragen de wapens van Gelre en Münster.

Grenssteen 774a zat weggezakt in de grond bij de ‘poort van Blankert’, een doorgang naar Oeding in de Blankersweg. De grenssteen was nauwelijks zichtbaar, omdat deze meer dan een meter in de grond was gezakt. Vrijwilligers van de Historische Kring Kotten hebben de steen uitgegraven en vervolgens weer een meter hoger teruggezet. Grenssteen 774b staat pal op de grensovergang Kotten-Oeding en is door allerlei groen overwoekerd. Dat is weggehaald, zodat ook deze steen weer zichtbaar is.