Wehl krijgt nu ook een Repair Café: spullen repareren in strijd tegen verspilling

Daar is het Repair Café straks elke eerste zaterdag van de maand te bezoeken. Alles staat in het teken van repareren. Mensen kunnen kapotte spullen meenemen naar de Work-Shop-Studio aan de Grotestraat. Vrijwilligers staan daar klaar om gratis te helpen met het uitvoeren van reparaties.

Verkleinen van de afvalberg

Alle kapotte spullen zijn welkom. Gereedschap en materialen zijn aanwezig in de studio. Doel van het initiatief is het verkleinen van de afvalberg, laat Theo Belt van het Repair Café weten. ,,We gooien ontzettend veel weg. Ook dingen die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden worden. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Daar willen we verandering in brengen.”