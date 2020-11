Wehl steekt massaal een kaars aan op 21 december

column humphrey ottenhof We stoppen tegenwoor­dig alles in raadsels

9:49 Omdat we tegenwoordig niets zeker meer weten, stoppen we alles in raadsels. Wie is de Mol? De Gemaskerde Zanger. We hijsen een zanger(es) in een pak met geblindeerde kop en rara wie is het? Dat komt doordat we voorlopig geen carnaval kunnen vieren.