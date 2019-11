Wehl wilde geen Domus, de cliënten voelden zich niet welkom in het dorp, nu sluit de boel

Wanneer de laatste bewoner de Domus in Wehl exact heeft verlaten, kan het Leger des Heils niet zeggen. Misschien wel omdat - wat sommige dorpsbewoners vermoeden - af en toe nog een cliënt de nacht doorbrengt in de opvang beschermd wonen, die in augustus 2011 startte als thuis voor ex-daklozen. Hoe dan ook worden er nog altijd Domusbewoners in het dorp gesignaleerd.



Een woordvoerder van het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Zwolle brengt dinsdag, na een vraag van deze krant, naar buiten dat de Domus in Wehl is gesloten. ,,Alle bewoners zijn weg”, zegt ze. ,,Er is niemand meer.”