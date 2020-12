Wehlse schrijfster wint ‘beste debuutroman’

Eerder werd het boek al genomineerd voor de bronzen Vleermuis van Omroep Max. ThrillerZone is een site waarop recensies worden geplaatst over spannende boeken. Stilleven heeft in de pers en gespecialiseerde media lovende recensies gehad.



Marieke Damen groeide op in Wehl en woonde geruime tijd in Amsterdam. Ze schreef blogs, columns en twee kinderboeken voor haar zoon Daan. Ze werkt als internationaal verkoper bij een bedrijf in Hardenberg en maakte deze zomer haar thrillerdebuut. Ze woont met haar gezin alweer geruime tijd in Wehl.



Stilleven gaat over de zussen Monica en Manuela, die opgroeien in een sfeer van verslaving, mishandeling en geestelijke terreur. Ze hebben tien jaar geen contact, hun hernieuwde kennismaking krijgt een dramatische wending. Het boek is uitgebracht door uitgeverij LetterRijn.