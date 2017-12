Weilanden staan blank, sloten zijn overvol

Een enorme waterafvoer zoals woensdag maken we één keer in de tien jaar mee, zegt het waterschap.

Op verschillende plekken in de Achterhoek is er sprake van wateroverlast. Weilanden staan onder water en sloten zijn overvol. De oorzaken zijn de smeltende sneeuw en de regen van de laatste dagen.

In de Achterhoek speelt het probleem met name in het oostelijk en noordelijk deel van de regio. Overstromingen waren er bij Lochem, Winterswijk en Lichtenvoorde.

Verzadigd

De grond is door de smeltende sneeuw en de regen verzadigd met water. Het overtollige water stroomt af naar beken en sloten, die het weer lozen op de rivieren. ,,De situatie vandaag (woensdag, red.) is exceptioneel'', zegt woordvoerder Jeroen Balemans van Waterschap Rijn en IJssel. ,,Zo'n hoge waterafvoer op één dag maken we maar eens in de tien jaar mee. Het water in de Oude IJssel en de IJssel staat inmiddels ook erg hoog. In sommige gevallen hoger dan de sloten die er op moeten afwateren. Dat betekent dat het water met gemalen naar de rivieren moet worden gepompt.''

Dat gebeurt bijvoorbeeld met de Baakse Beek, die ten noorden van Baak in de IJssel uitmondt. De Baakse Beek zit zelf tot het randje vol met water. ,,De gemalen hebben echter een beperkte capaciteit'', zegt Balemans. ,,Dat betekent dat we het water gedoseerd naar de rivieren toe leiden. Dat doen we met stuwen. Daardoor blijft het water op de weilanden staan. Vanwege het koude, vochtige weer is er bijna geen verdamping. Het zal dus nog wel even duren voordat het is weggezakt.''

Waterpeil blijft stijgen