Weinig schorsingen op Achterhoekse scholen - en maar zelden voor wapenbezit

Het afgelopen jaar werd op Nederlandse middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs meer dan 350 keer een leerling geschorst of definitief van school gestuurd vanwege wapenbezit. Omroep RTL diepte via de onderwijsinspectie de aantallen schorsingen per school op, om in kaart te brengen waar het vooral wringt. Overigens zonder onmiddellijk verband met wapenbezit.

Indringend gesprek

Dát wapenbezit een probleem is, wordt breed onderkend op scholen. Wapens mee naar school nemen, gebeurt in de Achterhoek op minder grote schaal. Een betrokkene die niet met naam of zelfs de naam van haar school genoemd wil worden, zegt: „Bij dit soort kwesties werkt een indringend gesprek beter dan dat we een leerling van school sturen.”

Incident

Afgelopen voorjaar bedreigde een leerling op praktijkschool MaxX in Neede een leraar met een keukenmes. Dergelijke incidenten zijn echter uitzonderlijk. En geschorst wordt sowieso niet vaak. Bij MaxX niet, noch bij Marianum, Staring College, Zone.College, Het Assink, Schaarsvoorde en de VSO-scholen De Leeuwerik (Neede) en Het Bariet (Lichtenvoorde).

Schorsingen

Eigenlijk springen momenteel slechts VSO Klein Borculo en het Gerrit Komrij College in Winterswijk eruit als scholen waar incidenteel leerlingen van school worden gestuurd. Bij Klein Borculo was dat afgelopen schooljaar drie keer het geval, tegen één keer een jaar eerder - en ook drie maal in het schooljaar 2017/2018. Op het Gerrit Komrij College was op de hoofdvestiging afgelopen schooljaar drie keer sprake van een schorsing. De GKC-vestiging aan de Hakkelerkampstraat telde twee jaar eerder vier schorsingen.