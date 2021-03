Wél winkelen op alle zondagen in Doetinchem maar níet gratis parkeren

OVER DE GRENS | UPDATE Vermist meisje (15) mogelijk in gevaar: Duitse politie vraagt hulp bij zoekactie en publiceert foto

25 maart BOCHOLT -De 15-jarige Nuran Khalaf Khudida uit Bocholt wordt vermist. Van het meisje ontbreekt elk spoor sinds woensdagmiddag 13.00 uur. De politie is een uitgebreide zoekactie gestart die nog geen resultaat heeft gehad. De vrees is dat het meisje in gevaar is doordat ze mogelijk tegen haar wil is meegenomen of ergens wordt vastgehouden.