Welk meetstation gaat hitterecord Warnsveld verslaan? (En wordt er opnieuw valsgespeeld?)

Zwem niet in ‘levensge­vaar­lij­ke’ rivieren voor verkoeling, waarschuwt Lochem

6:00 Zwemmen in grote kanalen en rivieren is niet zonder gevaar, luidt de waarschuwing van de gemeente Lochem. Verraderlijke stromingen, vervuild water en grote schepen maken van waterpret in rivieren een hachelijk avontuur. Volgens Rijkswaterstaat zijn elk jaar weer doden en gewonden te betreuren onder mensen die toch het risico nemen.