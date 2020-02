Wende met Amsterdam Sinfonietta naar Openluchttheater Eibergen

Theatersetting

Het Eibergse openluchttheater krijgt speciaal voor dit optreden een theater-setting. Op het swingpleintje tussen podium en zittribune worden stoelen geplaatst. In totaal komen er duizend zitplaatsen. De online vrije voorverkoop 34 euro (inclusief alle bijkomende kosten) is begonnen, aldus het theater in een donderdag verspreid bericht.