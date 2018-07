Wenkbrauwarchitect Walid (27) uit Lochem gaat internationaal

Ervaring Miss Nederland-verkiezing smaakt Ruurlose Rianne naar meer

10 juli De teleurstelling over het mislopen van de Miss Nederland-titel maakte maandagavond bij Rianne Groot Roessink al snel plaats voor trots: ,,Het was echt super bijzonder om mee te maken dat een hele zaal vol met mensen speciaal voor jou en de andere finalistes komt'', zegt de 21-jarige Ruurlose daags na de verkiezing in het Circustheater in Schevingen.