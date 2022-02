Wereldpremière in Haarlo, voor dochtertje Lily door viool-celloduo Rowland-Bogdanović

EIBERGEN/HAARLO - Een wereldpremière in de Kluntjespot in Haarlo. ‘Quatre morceaux pour la petite Lily’, heet het stuk: vier stukken voor de kleine Lily. Door Daniel Rowland, Maja Bogdanovic, hun dochtertje Lily (1) en de Servische componist Ivan Jevtic komt het ervan, op 12 maart.

Op een festival in Denemarken, 2017, speelden violist Daniel Rowland en celliste Maja Bogdanović voor het eerst met elkaar samen. De vonken sloegen over, zowel in de muziek als in de liefde: inmiddels vormen Rowland en Bogdanović een twee-eenheid als viool-celloduo en als levenspartners.

Eind 2020 werd hun dochtertje Lily geboren. Zo klein als ze is, vergezelt Lily als dochtertje van twee internationale topmusici haar ouders bij hun concertreizen binnen en buiten Europa. Zo maakten Lily en componist Ivan Jevtic kennis met elkaar tijdens een verblijf in Belgrado, waar Bogdanović Jevtic’s celloconcert uitvoerde met het Servisch Radio Televisie Orkest.

Quatre morceaux pour la petite Lily

Landgenoot en goede vriend Jevtic was niet alleen onder de indruk van Bogdanović’s vertolking van zijn celloconcert, maar ook van dochtertje Lily. Als spontaan cadeautje schreef hij voor haar ‘Quatre morceaux pour la petite Lily’. De wereldpremière van deze compositie hebben Bogdanović en Rowland, zelf opgegroeid in Twente, bewaard voor hun optreden in de concertserie van Podium Eibergen. Dit concert vindt plaats op zaterdag 12 maart in De Kluntjespot in Haarlo en begint om 14.30 uur.

Als groot pleitbezorgers van het viool-cellorepertoire openen Rowland en Bogdanović het concert met de Passacaglia van Händel-Halvorsen, „een van de meest virtuoze, kleurrijke en uitbundige stukken uit het repertoire voor viool-celloduo”, aldus Rowland. Hierna volgen de ‘Quatre morceaux pour la petite Lily’.

Om nog even in de sfeer te blijven vervolgt het duo het programma met het miniatuurtje ‘Regendruppels’ van Sibelius. „Sibelius schreef dit toen hij 9 jaar oud was, geïnspireerd door de sprookjes over bosgeesten, elfjes en trollen in zijn geliefde Finland. Het duurt nog geen minuut, het is ongelofelijk dat dezelfde componist later zijn beroemde vioolconcert en zijn fenomenale symfonieën zou schrijven. Een lieflijk visitekaartje van een groot componist.”

Het volgende programma-onderdeel, ‘Castillio Interior’ van de Letse componist Pēteris Vasks, sluit hier in meerdere opzichten prachtig op aan.

Paradijs

Rowland vertelt gedreven over hun inspirerende samenwerking met de componist, ruim twee jaar geleden: „De belangrijkste thema’s in Vasks’ muziek zijn geloof, natuur en vooral: de liefde. De liefde overwint altijd. Dit stuk is gebaseerd op de geschriften van de 16e-eeuwse Spaanse mystica Theresia van Ávila, en gaat over de zoektocht naar sublimiteit, het Paradijs, tijdens het leven op aarde. Het hele stuk is afwisselend langzaam, spiritueel, koraalachtig, met twee wilde, geagiteerde uitbarstingen. Net voor het einde gaat het op magische wijze van D mineur over naar D majeur. Dat is, zei Vasks, het moment dat het paradijs op aarde bereikt wordt.”

Rowland en Bogdanović eindigen het concert met een even iconisch werk als waarmee ze beginnen: het duo van Kodály. Rowland: “Dit is misschien wel het meest grootse werk voor viool en cello, vol Hongaarse folkloristische invloeden, met een vleugje modernisme. Soms lijkt het of er vier mensen spelen, Kodály gebruikt alle mogelijkheden van dubbelgrepen, flageoletten, en van het volledige register van de instrumenten. Een groots meesterwerk.”

Voor meer informatie over Podium Eibergen, kaartverkoop en dit concert zie www.podiumeibergen.nl.