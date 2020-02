Wereldtopper Bettine Vriesekoop helpt Lichtenvoordse ‘old stars’ met een potje tafeltennis

VideoLICHTENVOORDE - De eerste woensdagochtend in een reeks van twintig was bijzonder: wereldtopper Bettine Vriesekoop verzorgde in Lichtenvoorde een instructie tafeltennis. ,,Ik kan jullie niet in twintig minuten leren tafeltennissen, maar wel de basis leggen voor plezier in het spel. Door je de bal te laten voelen en de goede houding aan te nemen.”

De wereldtopper (ze was jarenlang een van de beste niet-Chinese tafeltennissers) verzorgde in de Zandschoppe in Lichtenvoorde voor tafeltennis- en dynamictennisvereniging Litac een instructie, speciaal voor zestigplussers. Litac is de derde vereniging in Nederland die tafeltennis voor ‘old stars’ aanbiedt, gesteund door de tafeltennisbond en het Nationaal Ouderenfonds.

Samen spelen

Vriesekoop en Litac-trainer Lars Wildenborg gingen woensdagochtend aan de slag met twintig ouderen, de meesten kenden tafeltennis alleen van vroeger. ,,Op de camping”, antwoordde een van hen op Vriesekoops vraag of ze al eerder een tafeltennisbat in de handen hadden gehad. Het gaat ook niet om het spelniveau, snelheid of punten, maar om bewegen, om het samen spelen en het contact.

Bij ‘old stars’ gaat het in de eerste plaats om ouderen te helpen in beweging te komen. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in de Achterhoek ook al met ‘walking’ voetbal, basketbal en hockey, elders in het land ook tennis en rugby en volgende maand komt daar ook korfbal bij.

In Lichtenvoorde wordt er elke woensdagochtend getafeltennist onder leiding van trainer Lars Wildenborg. In ieder geval tot de zomer, ,,Daarna gaan we er wel mee door”, verwacht voorzitter Hans Eijsink. Dat geldt in ieder geval niet voor Marian, die deze woensdagochtend een keer op proef meedeed. ,,Ik ben nog te druk.”