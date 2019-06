Wereldtopper verbluft Zelhemse scholieren met hoogstandjes op fiets

Winters­wijk zoekt andere bestemming voor gezond­heids­park naast SKB

6:59 WINTERSWIJK - Het gezondheidspark Achterhoek naast het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk krijgt voor een deel een andere bestemming. De gemeente is in gesprek met diverse partijen en is nu in afwachting van overeenstemming.