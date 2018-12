Wereldwinkel Eibergen wordt Weggeefwinkel

Coöpera­ties als economi­sche ‘vuist’: lezing bij Het Museum

13:14 WINTERSWIJK - Chrit van Ewijk, regionaal beter bekend als ziekenhuisbestuurder, doet bij Vereniging Het Museum een boekje open over het fenomeen van de coöperaties. Ontstaan in Engeland is de coöperatie een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van economische macht en het realiseren van betaalbare producten.