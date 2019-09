Werk aan de weg leidt tot files in Doetinchem

DOETINCHEM - Weggebruikers in Doetinchem hadden maandag last van vertraging . Niet voor het eerst liep het verkeer vast. Dit keer op de Europaweg. De oorzaak is de start van de wegwerkzaamheden aan de Liemersweg. Ook op twee andere plekken in de stad zijn ingrijpende opbrekingen.

Menig automobilist die gistermorgen Doetinchem binnenreed, zal hebben teruggedacht aan een jaar geleden. Toen ging, ook op de maandag na het Stadsfeest, de Terborgseweg (de oostelijke invalsweg naar het stadscentrum) op de schop. Het leidde tot tijdelijke opstoppingen. Het duurde toen even voor de automobilist eraan gewend was en ieder de snelste route naar de plek van bestemming had gevonden.

In fases afgesloten

Dat ritueel begint opnieuw, nu de Liemersweg (de westelijke invalsweg naar het stadscentrum, vanaf de zijde van Wehl en Didam) twee maanden in fases is afgesloten vanwege wegwerk. Al vanaf Didam worden automobilisten via de A18 naar Doetinchem geleid. Via de Europaweg kan dan naar het centrum worden gereden. Dat zorgde gisteren voor drukte op de Europaweg.

Tot 20 september ligt het eerste deel open van de Liemersweg; van de Europaweg tot de entree van Sportpark Zuid, waar ook een vestiging van ROC Graafschap College zit. Liefst had de gemeente dit deel van het werk verricht tijdens de zomermaanden.

,,Juist in de zomer is de school dicht en worden de sportvelden minder gebruikt”, zegt Rens Steintjes (CDA), wethouder verkeer van Doetinchem. ,,De planning en aanbesteding duurde langer dan verwacht, waardoor dat niet gelukt is. De Liemersweg is een belangrijke invalsweg. De weg is aan het einde van zijn latijn, dus het werk moet gebeuren. Elke opbreking heeft overlast tot gevolg.”

Alternatieve routes

Het werk aan de Liemersweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen, duurt tot eind oktober. Aanvankelijk zou de klus drie maanden duren. ,,Het werk wordt versneld uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De weg gaat tot aan het eind van de bebouwde kom op de schop.

Om Doetinchem vanaf het westen te bereiken hoeft de snelweg niet gebruikt te worden. De eerste twee weken is de Liemersweg vanaf Wehl grotendeels te gebruiken, zodat via de Energieweg en de Keppelseweg naar het centrum kan worden gereden. De inventieve automobilist kan vanaf Wehl binnendoor rijden, via het Wehlse Broek. Vanaf Dichteren is via industrieterrein Wijnbergen en de Havenstraat het centrum te bereiken.

Werk aan Rozengaardseweg