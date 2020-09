Werk van Marika Meershoek kun je in De Huve ook op mínder dan 1,5 meter bekijken

EIBERGEN - Het is de eerste expositie nadat ‘corona’ overal een streep door haalde. De Eibergse kunstenares Marika Meershoek bijt het spits af met artistieke vulling van de vitrine die kunstkring B-Art met inbreng van lokale/regionale kunstenaars beheert in het Eibergse zalencentrum annex dorpshuis.

Marika Meershoeks werk is sinds maandag te zien in De Huve en zal daar tot 8 januari blijven. En ja, je kunt het op mínder dan anderhalve meter afstand bekijken. Da's ook wel handig, want Meershoeks werk is vaak klein en gedetailleerd. Zolang je als publiek veilige afstand houdt van elkaar, kun je er bij de vitrines van dichtbij naar kijken.

Het werk is heel intiem. Zoals een sieradenkunstenaar met kleine details en gebruik makend van verschillende materialen zijn of haar kunst maakt. Zonder boodschap of een didactische of moraliserende bedoeling. Gewoon ‘iets moois’ maken. L’art pour l’art: kunst om de kunst. Meegedragen door het proces tijdens het creëren.

Atelier om de hoek

Haar werk is kleurrijk, maar toch ingetogen. Gedetailleerd en opgebouwd uit een grote variëteit aan gebruikte materialen. Dat is – het kan ook niet anders - maar ten dele zichtbaar in de geëxposeerde selectie. Wie meer wil zien, stapt haar nieuwe, ruime atelier in het gebouw van de voormalige apotheek aan de Grotestraat 74 in Eibergen binnen. Hemelsbreed is de afstand van De Huve naar arika Meerhoeks atelier maar ruim tweehonderd meter.

Workshops

Na haar opleiding aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht maakte en maakt Marika niet alleen haar eigen kunst (zowel vrij werk als in opdracht), maar wil ze ook graag haar passie en vaardigheden delen met anderen. In de loop van de jaren heeft zij dan ook aan allerlei groepen en individuele personen cursussen en workshops gegeven en mensen van 4 tot 84 begeleid bij het beleven en zelf maken van kunst. Ook nu biedt zij daarvoor de mogelijkheid..

Voor contact: marikameershoek.nl. De tentoonstelling kan tijdens de openingstijden van De Huve (maandag t/m vrijdag van 10 – 12 en van 14 -17 uur) bezichtigd worden. De entree is gratis. De Huve, Grotestraat 52, Eibergen.