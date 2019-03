Werkgelegenheid groeit snelst in Lochem

Afname

De gemeenten Berkelland en Voorst moesten qua werkgelegenheid een veer laten: zij leverden 0,2 procent van de werkgelegenheid in. De gemeenten Zutphen, Brummen en Bronckhorst noteerden in het provinciale onderzoek een toename van respectievelijk 2,7 procent, 2,1 procent en 3,1 procent. De afname van de werkgelegenheid heeft in veel gevallen te maken met de vermindering van de werkgelegenheid in de agrarische sector. In de gemeente Lochem lijkt dat in mindere mate te spelen. Sterker: de daling van het aantal banen in de landbouw lijkt te zijn gestopt, aldus de gemeente Lochem in een toelichting.