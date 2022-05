Werkgroep in protest na fataal ongeval Etten: u nadert de gevaarlijkste kruising in Oude IJsselstreek

Aanleiding is een fataal ongeval in oktober 2021: destijds verongelukte een 14-jarige scholier op de kruising, waar de Oude IJsselweg op de Slingerparallel uitkomt. Maar de buurt trok al veel eerder aan de bel, want daarvoor waren hier in zes jaar tijd veertien incidenten geweest. Ook daarna waren er aanrijdingen.



De werkgroep vindt het nu genoeg geweest. ,,We zijn als werkgroep maanden in gesprek geweest met de gemeente en de provincie Gelderland, maar beide doen niets”, zegt Giel Dieker namens de werkgroep en Dorpsbelangen Etten. ,,Gemeente Oude IJsselstreek en de provincie schuiven de verantwoordelijkheid alleen maar naar elkaar. We zijn het zat, daarom staan die borden er.”