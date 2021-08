Werkloosheid Achterhoek daalt verder: aantal uitkeringen in alle acht gemeenten blijft gelijk

Leerlingen Heuvel­school Borculo lopen 750 euro bij elkaar voor Kanjer Wens

18 augustus BORCULO - Kanjer Wens Nederland is blij met de 750 euro die leerlingen van de OBS HW Heuvelschool in Borculo net voor de vakantie bij elkaar liepen. Via Twitter maakte de stichting de opbrengst woensdag bekend.