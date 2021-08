Werkloosheid daalt sterker in Achterhoek dan landelijk, meer werk in food, technische verkoop en montage

Eind juli 2021 verstrekte UWV 2.816 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 6,6% (-200 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 5,9% net iets minder sterk. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 31,8%, oftewel 1.313 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-25,5%).

Gelderse detailhandel herstelt van crisis, wel verschil tussen winkels

De daling van WW-uitkeringen het afgelopen jaar doet zich ook voor bij verkoopmedewerkers in de detailhandel. In het begin van de coronacrisis sloten veel non-food winkels (zoals kleding- en schoenenwinkels), en steeg de WW juist. Die toename was vooral zichtbaar in april, mei en juni 2020 en bedroeg in deze drie maanden 29% in Gelderland; een toename van 229 uitkeringen. Daarna daalde de WW, en liet van december tot en met maart weer een stijgende lijn zien door de ‘harde’ lockdown. Alle niet-essentiële winkels moesten toen dicht, met uitzondering van click & collect. De afgelopen maanden zette de afname weer in.