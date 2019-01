Werkloosheid in Achterhoek richting recordlaagte van 2008

Fors

De daling in de Achterhoek is ook nog eens fors sterker dan het UWV zelf had verwacht. Die sprak in mei van 2018 nog de verwachting uit dat het aantal WW-uitkeringen in 2018 met 16 procent zou dalen. In diezelfde prognoses wordt een afname voorspeld naar 3500 uitkeringsgerechtigden in 2019. Die gaat zeker gehaald worden, verwacht het UWV. De afname was het sterkst in de sectoren bouw, handel, horeca en uitzendbedrijven. In de bouw halveerde het aantal WW-uitkeringen bijna. Dat heeft alles te maken met de sterk toegenomen bedrijvigheid.