Werkloosheid kruipt omlaag richting magische grens 3.000

‘Vijf jaar tijd om twee ziekenhui­zen in stand te houden’

6:59 DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Vijf jaar is er tijd om na te denken hoe in de Achterhoek twee sterke, toekomstbestendige ziekenhuizen open te houden. ,,Om zo onze belofte die we bij het begin van de fusie maakten ook na 2025 in te lossen”, zegt Chrit van Ewijk, bestuursvoorzitter van het overkoepelende Santiz.