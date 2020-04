‘Werkloze’ machinisten aan de slag als schoonmakers in coronatijd: ‘Maken onszelf toch nuttig’

WINTERSWIJK - Machinisten van Arriva zijn aan de slag gegaan als schoonmakers nu er een stuk minder treinen rijden in de Achterhoek als gevolg van de coronacrisis. Ze maken de binnenkant van de treinstellen schoon en zorgen dat de stoelen er weer als nieuw uit zien.

Twee van de machinisten die dit werk doen zijn de broers Ben en Jos Slot, die normaal gesproken de trein rijden op de lijnen van Arriva in de Achterhoek en Liemers (Winterswijk - Zutphen en Winterswijk - Arnhem). Op deze trajecten rijden de treinen sinds eind maart nog maar eens per uur, in plaats van twee keer, omdat er veel minder reizigers zijn vanwege de coronacrisis.

Maar thuiszitten vinden de machinisten maar niks, dus steken ze de handen uit de mouwen op het rangeerterrein van Arriva in Winterswijk. In de treinen die daar staan krijgen onder meer de stoelen een grondige poetsbeurt: eerst worden die gestofzuigd en daarna met een stoomreiniger schoongemaakt. Na 24 uur drogen zien ze er weer als nieuw uit. Tot tevredenheid van de schoonmakende machinisten. ,,Op deze manier maken we onszelf toch nuttig”, zegt Ben Slot.

Het is nog onduidelijk wanneer de ‘werkloze’ machinisten hun gebruikelijke werk in het rijden van de treinen weer kunnen oppakken. Tot die tijd blijven ze aan de slag als schoonmaker of kunnen ze ander vervangend werk doen, aldus Arriva.