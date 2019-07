Werkstraf Ettense agente die in politie-systemen keek

ZUTPHEN/ETTEN - Een vechtscheiding, problemen met buren en nieuwsgierigheid. Drie redenen die een 31-jarige, inmiddels ex, politievrouw uit Etten aanvoerde waarom ze in de politiesystemen had gekeken.

Schending van het ambtsgeheim, heet dat formeel en daarvoor moest ze zich donderdag verantwoorden bij de politierechter in Zutphen. Bij het opzoeken van informatie ging het onder meer over een kenteken van de auto van haar ex en over een ongeval.

Informatie gedeeld

In een aantal gevallen deelde zij de informatie met anderen. Toen er klachten bij de politie binnenkwamen, werd er een onderzoek gestart. De Ettense, eerst werkzaam bij de politie in Eindhoven en later in Doetinchem, werd ontslagen. De officier van justitie stelde vast dat het vooral om privégegevens ging en niet om het doorgeven dan wel verkopen van informatie aan criminelen.



De officier nam het de verdachte kwalijk dat zij het vertrouwen van de politie en van de samenleving heeft beschaamd. Mede omdat de Ettense een blanco strafblad had, eiste ze een werkstraf van 40 uur.

Buiten haar boekje gegaan