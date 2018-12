Werkstraf voor Eibergse (27) die hond vastbond aan boom in vrieskou

Burgemees­ter sluit drugspan­den in Varsselder en Gendringen

10:49 GENDRINGEN - Een woning aan de Prins Bernhardstraat in Gendringen is per direct gesloten in opdracht van burgemeester Otwin van Dijk. In het pand zijn grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen, laat de gemeente Oude IJsselstreek weten.