Werkstraffen voor Achterhoekers die Pools illegaal vuurwerk importeerden

Een 35-man jarige Lichtenvoordenaar liep in september 2018 tegen de lamp. Hij had via een webshop vuurwerk in Polen besteld. Een groot onderzoek door politie en justitie leverde veel adressen van afnemers op en op die manier kwam de politie bij deze verdachte aan de deur.



,,Ik weet ik dat fout ben geweest, maar ik heb het liefst een geldboete”, zei de verdachte tegen de politierechter.