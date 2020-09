Wesley Meulenkamp (28) hoeft niet weg uit Rietmolen: ‘Verenigingsleven is belangrijker dan een supermarkt’

SP na opstappen voltallige fractie: ‘Ik zou me genaaid voelen als kiezer in Oude IJssel­streek’

4 september ULFT - Algemeen secretaris Arnout Hoekstra van de SP is niet blij met de stap van de voltallige SP-fractie in Oude IJsselstreek om uit de partij te stappen. ,,Ik zou me flink genaaid voelen als kiezer. Die drie gemeenteraadszetels horen bij de SP.”